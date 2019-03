गैजेट डेस्क. मैसेजिंग एप व्हाट्सएप समय-समय पर अपने यूजर्स को नए अपडेट देता रहता है। हर नए अपडेट के साथ यूजर्स को नए टूल्स और फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हाल ही में एंड्राइड प्लेटफॉर्म के लिए व्हाट्सएप का नया बीटा वर्जन 2.19.66 यूजर्स के लिए सिरदर्द का कारण बन गया है। व्हाट्सएप के नए बीटा वर्जन में बग के कारण यूजर्स की मीडिया फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स अपने आप डिलीट हो रहे हैं। कई यूजर्स ने ट्विटर पर व्हाट्सएप को इस अपडेट की शिकायत की है।



ट्विटर पर किए गए पोस्ट्स के अनुसार यूजर्स को व्हाट्सएप ग्रुप चैट में मीडिया फाइल्स दिखाई नहीं दे रही। लेकिन वहीं फाइल्स फोन गैलरी में दिखाई दे रही हैं। कई यूजर्स ने अपने महत्वपूर्ण फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट अपने आप डिलीट हो जाने की शिकायत भी की है। व्हाट्सएप के नए बीटा वर्जन में यूजर्स ने कॉन्टेक्ट्स के स्टेटस फोटो ग्रे दिखाई देने की बात भी कही है। यूजर्स का कहना है कि एप में कॉन्टेक्ट्स के स्टेटस अपडेट या तो ब्लॉक हो गए हैं या खोलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखा रहे हैं। यूजर्स ने अन्य लोगों को एप अपडेट करने से बचने की सलाह भी दी है।

So I've been hit by the @WhatsApp Android beta bug as well. A lot of my images across a lot of chats are missing. They are still on my device but it's a bit of a pain to find. Hopfully this gets resolved soon without too much hassle.