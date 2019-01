Dainik Bhaskar Jan 14, 2019, 11:20 AM IST

गैजेट डेस्क. वॉट्सऐप पर अब एक नई तरह की समस्या देखने को मिल रही है। दरअसल, भारत मिश्रा नाम के यूजर ने दावा किया है कि उनके फोन से अपने-आप वॉट्सऐप की चैट डिलीट हो रही है। भारत का कहना है कि, वे मोटो जी4 प्लस इस्तेमाल करते हैं और कई दिनों से उनकी चैट ऑटोमैटिकली डिलीट हो रही है। उन्होंने बताया कि वे 5 बार ऐप का री-इंस्टॉल भी कर चुके हैं, लेकिन ये समस्या फिर भी बनी हुई है। उनकी शिकायत को वॉट्सऐप के फीचर्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने भी शेयर किया है।

It looks this issue persists for some Android users.

Are you still experiencing it? pic.twitter.com/piBXEUopIt