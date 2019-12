Dainik Bhaskar Dec 26, 2019, 10:08 AM IST

गैजेट डेस्क. वॉट्सऐप ने यूजर्स के लिए डार्क मोड फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है। अभी इस फीचर का फायदा एंड्रॉयड यूजर्स को मिलेगा। बाद में इसे आईओएस यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि डार्कमोड धीरे-धीरे सभी एंड्रॉयड यूजर्स तक पहुंचेगा। बता दें कि सबसे पहले इसे बीटा वर्जन के लिए रोलआउट किया गया था। इस फीचर को सेटिंग में जाकर ऑन किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने इसके अपडेट वर्जन की जानकारी शेयर नहीं की है।

शुरुआत में डार्क मोड का अपडेट चुनिंदा यूजर्स को मिलेगा। कंपनी चनिंदा यूजर्स की मदद से इसकी टेस्टिंग कर रही है। यदि इसमें किसी तरह की कमी पाई जाती है तब इस ठीक कर लिया जाएगा। डार्क मोड अभी यूट्यूब, ट्विटर, रेडिफ जैसे ऐप में यूज किया जा रहा है। डार्क मोड की मदद से यूजर्स आसानी से रात में या फिर कम रोशनी में ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे फोन की बैटरी भी सेव होगी।

आईओएस में जल्द मिलेगा

WABetaInfo के ट्वीट के मुताबिक आईओएस यूजर्स को जल्द ही डार्क मोड फीचर रोलआउट किया जाएगा। अभी इस प्लेटफॉर्म के लिए इसे डेवलप किया जा रहा है।

