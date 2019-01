Dainik Bhaskar Jan 23, 2019, 12:59 PM IST

भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में मंगलवार को वॉट्सऐप में परेशानी देखने को मिली

ज्यादा यूजर्स को कनेक्टिविटी मिलने में दिक्कत आई, मैसेज रिसीव करने की शिकायत भी की

वॉट्सऐप की सेवा ठप होने के बाद लोगों ने ट्विटर पर गुस्सा जाहिर किया

गैजेट डेस्क. इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप की सेवा मंगलवार रात को करीब 15 मिनट तक ठप रही, जिस वजह से दुनियाभर के 1.5 अरब यूजर्स प्रभावित हुए। अचानक देर रात वॉट्सऐप क्रैश होने की वजह से यूजर्स ने तो मैसेज भेज पा रहे थे और न ही कोई मैसेज रिसीव कर पा रहे थे। वॉट्सऐप क्रैश की शिकायत भारत समेत दुनियाभर के कई देशों में देखने को मिली। डिजिटल सर्विस को मॉनिटरिंग करने वाली वेबसाइट downdetector.com के मुताबिक, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म के यूजर्स को इस दिक्कत का सामना करना पड़ा।



ज्यादातर लोगों को कनेक्टिविटी में आई समस्या

downdetector.com के मुताबिक, भारत समेत अमेरिका और यूरोप के यूजर्स ने वॉट्सऐप क्रैश होने की शिकायत की। जिन यूजर्स पर इसका असर हुआ, उनमें से 58% को कनेक्टिविटी न मिलने की परेशानी आई जबकि 22% यूजर्स ने मैसेज रिसीव नहीं कर पाने की शिकायत की। वहीं 19% यूजर्स ऐसे थे, जिन्हें वॉट्सऐप पर लॉगइन करने में समस्या आई।



पिछले साल 50 बार वॉट्सऐप पर आई थी परेशानी

नए साल में ये पहली बार है जब वॉट्सऐप डाउन होने की खबरें आई, लेकिन पिछले साल यानी 2018 में इस तरह की 50 बार शिकायतें आई थीं। downdetector.com के मुताबिक, पिछले साल आखिरी बार नवंबर में वॉट्सऐप में परेशानी आई थी, तब 35% यूजर्स को मैसेज भेजने और रिसीव करने में दिक्कत हुई थी जबकि 33% यूजर्स को कनेक्टिवीट में परेशानी आई थी। वेबसाइट के मुताबिक, वॉट्सऐप में सबसे ज्यादा 21 बार परेशानी फरवरी 2018 में देखने को मिली थी।

ट्विटर पर लोगों ने दिखाया गुस्सा, वॉट्सऐप को ट्रोल भी किया

दुनियाभर में वॉट्सऐप पर परेशानी आने के बाद ट्विटर पर #WhatsappDown ट्रेंड करने लगा और लोगों ने ट्विटर पर वॉट्सऐप को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। इतना ही नहीं, ट्विटर पर वॉट्सऐप को ट्रोल भी किया जाने लगा।

