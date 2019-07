Dainik Bhaskar Jul 30, 2019, 11:58 AM IST

गैजेट डेस्क. वॉट्सऐप में जल्द ही ऐसा फीचर जुड़ने वाला है जिसकी मदद से यूजर्स फोन के ऑफ रहने के बाद भी डेस्कटॉप पर इसे चला पाएंगे। वॉट्सऐप अपटेड की जानकारी देने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने ट्वीट करके बताया कि जल्द ही वॉट्सऐप यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म बना रहा है, जो फोन के बंद होने पर भी काम करेगा। यानी इसके लिए यूजर web.whatsapp.com पर फोन से लॉगइन करने की जरूरत नहीं होगी। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस फीचर से वॉट्सऐप को चलाना ज्यादा आसान हो जाएगा।

And yes, in according to my rumor, UWP + the new multi platform system = you can use WhatsApp UWP on your PC if your phone (Android, iOS or Windows Phone) is off. https://t.co/PgNZTnOxlj