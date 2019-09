Dainik Bhaskar Sep 22, 2019, 05:41 PM IST

गैजेट डेस्क. 26 सितंबर को चीनी स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस अपने मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन वनप्लस 7T और वनप्लस 7T प्रो को लॉन्च करेगी। कंपनी इसी इवेंट में अपने पहली वनप्लस टीवी भी लॉन्च करेगी। लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने इसके डिटेल रोल आउट करना शुरू कर दिए हैं। हाल ही में कंपनी ने ट्वीट ने जरिए इसके फास्ट चार्जिंग तकनीक के बारे में जानकारी दी।

ट्वीट के मुताबिक वनप्लस अपने अपकमिंग स्मार्टफोन वनप्लस 7T में तेज चार्जिंग तकनीक का इस्तेमाल करेगी। कंपनी के मुताबिक फोन 30T चार्जर से लैस होगा।

Good news for gamers (and lovers of fast charging), the OnePlus 7T will come with Warp Charge 30T confirms our CEO @PeteLau



