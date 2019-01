Dainik Bhaskar Jan 17, 2019, 05:25 PM IST

सिक्योरिटी रिसर्चर ट्रॉय हंट ने ब्लॉग पोस्ट में डेटा लीक होने का दावा किया

उन्होंने बताया कि, दुनियाभर के करोड़ों लोगों का ईमेल और पासवर्ड हैक हुआ

गैजेट डेस्क. साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ट्रॉय हंट ने दावा किया है कि दुनियाभर के 77.3 करोड़ ईमेल एड्रेस और 2.1 करोड़ पासवर्ड हैक हुए हैं। ट्रॉय ने अपनी वेबसाइट पर इस बात की जानकारी देते हुए एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये 2019 का सबसे बड़ा डेटा लीक का मामला साबित हो सकता है। ट्रॉय हंट के मुताबिक, कलेक्शन #1 में ईमेल और पासवर्ड का एक सेट है, जिसमें 2,69,28,18,238 पंक्तियां हैं। उन्होंने बताया कि इसे अलग-अलग डेटा लीक के जरिए तैयार किया गया है।



कलेक्शन में 12 हजार से ज्यादा फाइलें मौजूद

ट्रॉय हंट ने अपनी वेबसाइट पर लिखे ब्लॉग पोस्ट में बताया, "पिछले हफ्ते कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया और क्लाउड सर्विस मेगा की एक बड़ी फाइल के बारे में जानकारी दी। इस कलेक्शन में 12 हजार से ज्यादा फाइलें मौजूद हैं, जिनका साइज 87 जीबी है।" ट्रॉय ने बताया, "मेरा खुद का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड भी वहां मौजूद है, जो सही भी है। मैं सालों पहले यही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इस्तेमाल करता था।"



आपका पासवर्ड और ईमेल भी लीक हुआ? ऐसे करें चेक

रिसर्चर ट्रॉय हंट एक वेबसाइट haveibeenpwned.com भी चलाते हैं और इस वेबसाइट के जरिए चेक किया जा सकता है कि आपका ईमेल एड्रेस या पासवर्ड हैक तो नहीं हुआ। इसके लिए सबसे पहले haveibeenpwned.com पर जाकर डायलॉग बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। ईमेल आईडी डालने पर अगर 'Good News- no pwnage found' लिखा आता है, तो आईडी हैक नहीं हुई है, लेकिन अगर 'Oh No- pwned' लिखा आया तो आपकी ईमेल आईडी हैक हो चुकी है और पासवर्ड बदलने की जरूरत है।इसी तरह से https://haveibeenpwned.com/Passwords पर जाकर पासवर्ड हैकिंग की जानकारी भी ले सकते हैं।