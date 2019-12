Dainik Bhaskar Dec 07, 2019, 06:09 PM IST

गैजेट डेस्क. एयरटेल के नए टैरिफ प्लान लागू होने के 4 दिन बाद ही नए ट्रूली अनलिमिटेड प्लान लॉन्च कर दिए हैं। एयरटेल इंडिया ने 6 दिसंबर को ऑफिशियली ट्वीट करके इस बात की पुष्टि भी की है। यानी अब एयरटेल ग्राहक एयरटेल के साथ किसी भी नेटवर्क पर फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे। उन्हें FUP मिनट की जरूरत नहीं होगी। कंपनी ने इसके लिए तीन ट्रूली प्लान जारी किए हैं। ये सभी 7 दिसंबर से लागू हो चुके हैं।

We heard you! And we are making the change.



From tomorrow, enjoy unlimited calling to any network in India with all our unlimited plans.



No conditions apply. pic.twitter.com/k0CueSx0LV