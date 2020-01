Dainik Bhaskar Jan 20, 2020, 06:18 PM IST

ऑटो डेस्क. दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने सोमवार को बताया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक डिलीवरी व्हीकल्स को भारतीय बाजार में रोल आउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि 2025 तक 10 हजार इलेक्ट्रिक डिलीवरी व्हीकल्स सकड़ों पर उतारे जाएंगे। पिछले साल सितंबर में कंपनी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 'ग्लोबल क्लाइमेट प्लेज' मुहिम का ऐलान किया था। जिसमें कंपनी ने संकल्प लिया था कि 2030 तक एक लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिलीवरी ऑपरेशन्स में शामिल किया जाएगा ताकि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। अपनी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए कंपनी ने भारतीय बाजार से इसकी शुरुआत की है।

पहले चरण में देश के 20 शहरों में शुरू होगी डिलीवरी

कंपनी ने बताया कि 2025 तक भारतीय सड़कों पर 10 हजार इलेक्ट्रिक डिलीवरी व्हीकल उतारे जाएंगे, जिसमें थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर दोनों शामिल होंगे। इसी साल से अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोयंबटूर, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद समेत देश के 20 शहरों में इन इलेक्ट्रिक व्हीकल से डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। कंपनी ने बताया कि इन सभी 10 हजार व्हीकल्स को भारत में ही तैयार किया जाएगा।

सभी व्हीकल मेड-इन-इंडिया

कंपनी ने आगे बताया कि पिछले साल की गई सफल टेस्टिंग के बाद इन व्हीकल्स को सड़कों पर उतारना शुरू किया गया है। इन व्हीकल्स को बनाने के लिए कंपनी कई भारतीय कंपनियों के साथ काम कर रही है ताकि इनकी मजबूती को सुनिश्चित किया जा सके साथ ही ग्राहकों तक सुरक्षित तरीके से सामान डिलीवर किया जा सके। भारत सरकार भी इन दिनों इलेक्ट्रिक व्हीकल को उपयोग में लाने के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। फेम 2 मुहिम के तहत देश में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीक्ल के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है।

अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस ने सोमवार को ट्वीट के जरिए बताया कि कंपनी ने इलेक्ट्रिक रिक्शा को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि यह फुली इलेक्ट्रिक जो बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है। ट्वीट के साथ बेजोस ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें वह खुद भी रिक्शा चलाते हुए दिख रहे हैं।

Hey, India. We’re rolling out our new fleet of electric delivery rickshaws. Fully electric. Zero carbon. #ClimatePledge pic.twitter.com/qFXdZOsY4y