Danik Bhaskar Sep 25, 2018, 06:53 PM IST

गैजेट डेस्क. ई-कॉमर्स साइट अमेजन ने भारत में 'प्राइम रीडिंग सर्विस' को लॉन्च कर दिया है। इस सर्विस के लॉन्च होने के बाद अब अमेजन के प्राइम मेंबर्स 100 से ज्यादा ई-बुक्स को हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में फ्री में ही पढ़ सकेंगे। अमेजन प्राइम रीडिंग को सबसे पहले अमेरिका में अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था।

JUST LAUNCHED: Prime Reading! Read as much as you want from hundreds of eligible eBooks, comics and more (T&Cs Apply.) Learn More: https://t.co/fnDxXeWg83 #PrimeReading #ReadAnytimeAnywhere #AmazonKindle pic.twitter.com/8NJIneM8H6