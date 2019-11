Dainik Bhaskar Nov 11, 2019, 02:08 PM IST

गैजेट डेस्क. साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग S सीरीज का गैलेक्सी S11 स्मार्टफोन को तीन अलग स्क्रीन में लॉन्च कर सकती है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने ट्वीट किया है कि अमेरिकन टेक ब्लॉगर के मुताबिक इस स्मार्टफोन को 3 स्क्रीन साइज में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 6.4 या 6.2-इंच, 6.4-इंच और 6.7-इंच साइज शामिल हैं। इससे पहले सैममोबाइल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस फोन को फरवरी 2020 के तीसरे सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा।

Photo: IANS pic.twitter.com/61eckV1XVn