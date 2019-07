Dainik Bhaskar Jul 29, 2019, 06:17 PM IST

गैजेट डेस्क. अमेरिकन टेक कंपनी एपल ग्लोबल मार्केट में अपने आईपैड पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी में है। हाल ही में कंपनी ने दो टैबलेट मॉडल को ए2200 और ए2232 को यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन (ईईसी) में रजिस्टर्ड कराया है जिसे 2020 में लॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले भी कंपनी पांच नए मॉडल्स ए2197, ए2228, ए2068, ए2198 और ए2230 को ईईसी के साथ रजिस्टर्ड करा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईईसी में फाइल हुए सभी सात मॉडल में आईपैड ओएस13 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा।

लंदन बेस्ड ग्लोबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर आईएचएस मार्केट एनालिस्ट जैफ लिन का कहना है कि एपल 5जी तकनीक और फोल्डेबल डिस्प्ले वाले आईपैड को भी तैयार कर रही है। इसे 2020 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसमें मैकबुक साइज की स्क्रीन भी देखने को मिल सकती है।

2020 में आने वाले आईफोन भी 5जी तकनीक से लैस हो सकते हैं। एपल एनालिस्ट मिंग-ची क्यो ने इन्वेस्टर्स को बताया कि तीन आईफोन जिन्हें अगले साल लॉन्च किया जाना है, वे भी 5जी तकनीक से लैस हो सकते हैं।

आईएएनएस का ट्वीट

#Apple analyst #MingChiKuo has told investors that all three #iPhone models slated for release next year would support #5G technology.



Photo: IANS pic.twitter.com/cZHOHRux6r