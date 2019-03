गैजेट डेस्क. टेक कंपनी एपल 25 मार्च को स्टीव जॉब्स थिएटर (क्यूपरटीनो, कैलिफोर्निया) में शो टाइम इवेंट आयोजित कर रही है। इवेंट भारतीय समयानुसार रात 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होगा। कंपनी इस इवेंट में अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च कर सकती है।

