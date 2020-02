Dainik Bhaskar Feb 17, 2020, 07:36 PM IST

REALME 5 PRO हैंडसेट बहुत कम वक्त में ग्राहकों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। कम प्राइज़ रेंज में एडवांस फीचर्स मिलने की वजह से इस हैंडसेट को युवा सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों ने ऑनलाइन सेल से इस स्मार्ट फोन को खरीदने का मन बनाया होगा और खरीद भी लिया होगा। कई बार सेल स्मार्ट फोन न मिलने से लोगों निराश हो जाते हैं लेकिन अब निराश होने की जरूरत नहीं है। अब इस स्मार्ट हैंडसेट को ग्राहक 2899/- रुपए में खरीद सकते हैं वो भी पूरी गारंटी के साथ। क्योंकि अगर आप अभी तक REALME 5 PRO खरीदने वाले लकी बायर नहीं बन पाएँ है, तो आपके लिए है एक खास मौका। Refurbished Realme 5 Pro (first come first serve offer) के माध्यम से आप इसके खरीदने का सुनहरा मौका पा सकते है। तो देर न कीजिये और ऑर्डर करने के लिए अभी क्लिक करें

क्या होता है Refurbished

ऐसे आइटम्स (खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक) जो अलग अलग कारणों से वेंडर के पास वापस आते हैं, उन्हें फिर से टेस्ट कर अच्छी तरह से चलने लायक बनाकर फिर से कस्टमर के लिए तैयार किया जाता है। उसका हर डिफेक्ट खत्म कर उसकी हर सर्विस को परखा जाता है, इसे ही Refurbishment कहते हैं। ये बिल्कुल सर्टिफाइड प्री-ओन कार खरीदने जैसा है।

Refurbished प्रोडक्ट पूरी तरह वेरिफाइ होते हैं कि उनका हर फंक्शन पहले जैसा काम करता है। किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं है। आमतौर पर अन-यूज्ड ही होते हैं, डिलेवरी के समय कोई डिफेक्ट निकल आने पर कस्टमर वापस करते हैं। इन्हीं कमियों को सुधारकर वेंडर उन्हें फिर से बेचते हैं।

क्या है इस Realme 5 Pro डील में

दरअसल, ये Realme 5 Pro का Refurbished मॉडल है, जो किन्हीं कारणों से वेंडर के पास वापस पहुंचे हैं। अब इन्हें पूरी तरह से सुधारकर और हर फीचर को चेक कर कम दामों में बेचा जा रहा है। लिमिटेड स्टॉक होने के कारण इसकी मांग भी काफी है। बता दें Realme 5 Pro के लिए आपके पास मॉडल या कलर च्वाइस नहीं है। आप लकी हुए, तो ही आपको मिलेगा। इस सेल में Realme 5 Pro को Rs 2,899 की कीमत में खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट की वास्तविक कीमत Rs 13,999 है। आपको बता दें कि www.freekamal.co.in पर इस स्मार्टफोन के रिफ्रबिश्ड मॉडल को Rs 2,899 की कीमत में खरीदा जा सकता है। ये ऑफर हालांकि,

सीमित यूजर्स के लिए ही है। इस ऑफर के तहत यूजर्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तौर पर ये स्मार्टफोन कम कीमत में उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि ये ऑफर स्टॉक समाप्त होने तक ही अवेल किया जा सकता है।

यूजर्स को मिलेंगें दो आकर्षक ऑफर भी

स्टॉक खत्म होने के कारण अगर आपको Realme 5 Pro नहीं मिल पाता, तो FreeKamal आपको दो ऑफर देगी-

Realme 5 Pro की जगह आप कोई अन्य फीचर फोन ले सकते हैं अगर आप इस फोन से संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप डील के तहत इस फोन को नहीं खरीद पाते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको कूपन दिया जाएगा। जिसके तहत आपके द्वारा दिए गए 2899 रुपये को किसी भी दूसरी डील में इस्तेमाल किया जा सकता है।

Freekamal.co.in प्लेटफॉर्म पर मिलेगी ये सुनहरी डील-

Freekamal.co.in सर्टिफाइड रीफर्बिश्ड मोबाइल, लैपटॉप और एक्सेसरीज बेचने के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। Freekamal प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले सभी स्मार्टफोन और प्रोडक्टस कठोर गुणवत्ता जांच से गुजरते हैं। जिसके बाद ही इसे ग्राहकों को आगे बेचा जाता है। आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पर मोबाइल की क्वॉलिटी चेक के लिए QUTrust नाम के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ताकि ग्राहकों को प्रोडक्टस की बेहतर क्वॉलिटी दी जा सके।

इस सेल में मिलेंगें अन्य ब्राण्ड्स डीटेल्स

सेल में सभी नामी ब्रैड्स के स्मार्टफोन और कीपेड फ़ोन कस्टमर के लिए उपलब्ध है जिन्हें कस्टमर्स को लक बाय चांस के आधार पर दिया जाएगा। सेल में मिलने वाले ब्रैंड्स में Oppo, Vivo, Realme, Icecream ka Samsung Ids और Nokia Ids के अलावा Redmi और Maxfone भी शामिल हैं। Freekamal अपने वेंडर से चीन से बड़ी मात्रा में पुराने फ़ोन इम्पोर्ट करता है और उन्हें सस्ते में एक रेट पर कस्टमर को बेचते हैं। इसलिए यह ऑफर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है।

ऑर्डर करने के लिए लिंक पर क्लिक करें

इस तरह करें ऑर्डर-

आपको बता दें कि Realme 5 Pro का स्टॉक लिमिटेड है। इस स्मार्टफोन को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर सेल किया जा रहा है, इसलिए इस सुनहरी डील का लाभ जल्द उठाएँ और नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें-

https://www.freekamal.co.in/sale/5prolucy