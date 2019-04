गैजेट डेस्क. यूएस के स्मार्टफोन बाजार में गूगल पिक्सल और वनप्लस, सैमसंग ब्रांड को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यूएस में 2018 के आखिरी तीन महीनों में गूगल पिक्सल और वनप्लस खरीदने वाले ग्राहकों में से एक तिहाई लोग पहले सैमसंग यूजर्स थे। काउंटरपॉइंट की रिपोर्ट 'यूएस स्मार्टफोन चर्न ट्रैकर' में यह जानकारी सामने आई है।

"Over one-third of consumers who bought the Google Pixel 3 and the OnePlus 6T, during Q4 2018, were previous Samsung owners" @JeffFieldhack



