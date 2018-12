Dainik Bhaskar Dec 15, 2018, 12:07 PM IST

गैजेट डेस्क. आजकल स्मार्टफोन से दूर रहने के बारे में शायद सोचना भी मुश्किल है। इसलिए अमेरिकन कंपनी एक कॉन्टेस्ट लेकर आई है जिसमें एक साल तक फोन से दूर रहने पर 72 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोका कोला के स्वामित्व वाली कंपनी विटामिन वॉटर ने इस कॉन्टेस्ट को शुरू किया है और इसमें भाग लेने के लिए एक साल तक फोन से दूरी बनाए रखनी होगी।

we tried to get Brandon to make this deal, but he is too busy – will you turn off your phone for a year instead? #NoPhoneForAYear #contest https://t.co/RVTF0gytnv pic.twitter.com/wFFTXl0PBX