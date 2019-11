Dainik Bhaskar Nov 02, 2019, 11:08 AM IST

गैजेट डेस्क. भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर ग्राहकों को इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को लेकर सावधान किया है। बैंक ने कहा है कि ऐसे किसी भी मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें, जिसमें इनकम टैक्स रिफंड के बारे में रिक्वेस्ट डालने की बात कही गई हो। दरअसल, कई लोगों को ऐसे संदेश मिल रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि दिए लिंक पर क्लिक कर आप अपने इनकम टैक्स रिफंड के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बैंक ने ट्वीट में लिखा है, "ऐसा मैसेज आपको धोखा देने के उद्देश्य से भेजा गया है। इस तरह के मैसेज की अनदेखी करें और तुरंत पुलिस व साइबर सेल को रिपोर्ट करें।'

एसबीआई बैंक का ऑफिशियल ट्वीट

Received any message from the Income Tax Department, requesting you to put in a formal request for your refund? These messages are from fraudsters at play! Ensure you ignore and report the messages immediately. For more security tips, visit https://t.co/U3XVLPyP8W pic.twitter.com/vHCL2PBvyz