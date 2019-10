Dainik Bhaskar Oct 10, 2019, 03:00 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. रिलायंस जियो के प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स के लिए फ्री आउटगोइंग वॉयस कॉल्स को खत्म करने के बाद कई लोगों में भ्रम है कि बाकि कंपनियों में भी तो ये व्यवस्था लागू नहीं हो रही है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने ट्वीट के जरिए लोगों को बताया कि वे यूजर्स से अन्य नेटवर्क पर आउटगोइंग कॉल करने पर IUC (इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज) नहीं वसूलेगी। यूजर्स को वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल अनलिमिटेड प्लान्स के साथ फ्री वॉइस कॉलिंग की सुविधा पहले की तरह ही मिलती रहेगी। इसके लिए कोई एडिशनल टॉप नहीं कराना होगा। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर से रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स के लिए फ्री आउटगोइंग वॉयस कॉल्स को खत्म कर दिया है।

Relax, there will be no charges on Vodafone calls to other networks. So keep enjoying what we promised you - truly free calls on Vodafone unlimited plans.



— Vodafone India (@VodafoneIN) October 10, 2019