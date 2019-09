Dainik Bhaskar Sep 11, 2019, 02:53 PM IST

गैजेट डेस्क. मंगलवार को कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो स्थित स्टीव जॉब्स थिएटर में हुए एनुअल इवेंट में एपल ने स्मार्टवॉच सीरीज 5, एपल टीवी प्लस के साथ नई आईफोन सीरीज लॉन्च की। इस सीरीज में आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स शामिल है। भारत में आईफोन 11 के बेस वैरिएंट की कीमत 64,900 रुपए है जबकि इसके टॉप वैरिएंट आईफोन 11 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,09,900 रुपए है। कीमतें आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फैंस के फनी रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं।

वैरिएंट वाइस कीमत

आईफोन 11 64 जीबी 64,900 रुपए 128 जीबी 69,900 रुपए 256 जीबी 79,900 रुपए आईफोन 11 प्रो 64 जीबी 99,900 रुपए 256 जीबी 1,13,900 रुपए 512 जीबी 1,31,900 रुपए आईफोन 11 प्रो मैक्स 64 जीबी 1,09,900 रुपए 256 जीबी 1,23,900 रुपए 512 जीबी 1,41,900 रुपए

ट्विटर पर वायरल हो रहे फैंस के फनी रिएक्शन

Every single time #Apple announces the price of its new iPhone. #iPhone11 pic.twitter.com/3SHhOTKgw0 — Quint Neon (@QuintNeon) September 11, 2019

After iphone after iphone 11

Release price reveal pic.twitter.com/BdyaWkza1R — 🐷 (@abodhbaalak) September 11, 2019

Me and my friends looking at the price of the iPhone 11 pic.twitter.com/K9VCTgLi1q — A LIT MeMeR☣ (@SarcasticGupta) September 10, 2019

Me, checking the price of iPhone 11 pro max. #AppleEvent pic.twitter.com/vAN5n0HzEj — Sagar (@sagarcasm) September 11, 2019

When #iPhone11 is being launched vs when you realize you can't afford it#AppleEvent pic.twitter.com/2QdvP8Wk9k — GUMNAM (@gum__nam) September 10, 2019#iPhone11: *Drops an introduction video*

Apple launches #iPhone11.



My friend cracks “KIDNEY JOKES” 113th times



Me : pic.twitter.com/KvsHQ92Api — Bahut Scope hai (@Bahut_Scope_Hai) September 10, 2019

We Calculating how much we need to start collecting from motorist to buy iPhone 11

pic.twitter.com/f1gxPdpbXe — Nigerian Police Force (@PoliceNGfaux) September 11, 2019

iPhone XR twitter seeing the price of the new iPhone 11 pic.twitter.com/EvwNk1iveR — Jedz 🇱🇨 (@_Jedi758) September 10, 2019

The release of the iPhone 11 means other iPhones will drop in price. That's where we come in. iPhone 6 here we come for you! #AppleEvent pic.twitter.com/Uj2dKkCXWl — Man's Not Barry Roux  (@AdvBarryRoux) September 10, 2019

When people find out the price of the iPhone then look at their bank accounts.



#iPhone11 #AppleEvent pic.twitter.com/RrbgShJv4k — Cameron Grant (@IAmCoolerCam101) September 10, 2019

*Me waiting for iPhone 8 to drop price as new iPhone is launched*#AppleEvent #iPhone11 pic.twitter.com/nvLwLqApQ8 — Drunkgeek (@Shubham31119155) September 10, 2019

Me waiting for them to say the price for the IPhone 11 Pro #AppleEvent pic.twitter.com/VqVQZa7tbJ — asha 🌸 (@AshaAlieh) September 10, 2019

Me before and after checking price for the iPhone 11 🤦#iPhone11 #iPhone pic.twitter.com/vnXA7cAUbj — Meme It (@ela_swati) September 9, 2019