Dainik Bhaskar Dec 03, 2019, 03:21 PM IST

गैजेट डेस्क. देश की चार बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने आज सेअपने टैरिफ प्लान 50 फीसदी तक महंगे कर दिए। इसे लेकर कुछ यूजर्स गुस्से में हैं तो कुछ यूजर्स मीम्स के जरिए सोशल मीडिया अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर उनका मजाक उड़ा रहे हैं।

देखें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वायरल हुए कुछ फनी मीम्स...

Jio increases rates by 40 %.



Users to Mukesh Ambani : #Jio pic.twitter.com/vfGTkTvw6L — Raghav Masoom (@comedibanda) December 2, 2019

After reading news about mobile call and internet rate me :#RelianceJio #vodafoneidea pic.twitter.com/ZxCbB7PWRZ — देसी Billie (@PentiumChar) December 2, 2019

Airtel, Vodafone Idea and Jio hikes tariff in the range of 15% and 40% across different plans



Everyone:#Airtel pic.twitter.com/5A7D8HvyNi — BihariBabu (@mayanksledger) December 2, 2019

At the launch of Jio ...

Ambani :- Price will remain same lifetime ...



Now :- Prices of JIO will rise upto 40%



People :- #jio pic.twitter.com/iC1AYhQVks — 💲💔〽️ (@Samcasm7) December 2, 2019