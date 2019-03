गैजेट डेस्क. 12 मार्च 2019 को वर्ल्ड वाइड वेब को 30 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर गूगल ने वर्ल्ड वाइड वेब पर डूडल बनाया है। डूडल में कंप्‍यूटर के भीतर धरती को घूमते हुए दिखाया गया है जो कि केवल एक स्विच से जुड़ी है। आज से 30 साल पहले 12 मार्च 1989 को ब्रिटेन के भौतिक विज्ञानी टिम बर्नर्स ली ने WWW की खोज की थी। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल इसी के जरिए किया जा रहा है।



HBD, World Wide Web! Celebrate 30 years of the web with today’s #GoogleDoodle and follow its journey below with @googlearts → https://t.co/aCcJOivV2o #Web30 pic.twitter.com/r67wlDZUVg