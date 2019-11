Dainik Bhaskar Nov 23, 2019, 06:22 PM IST

गैजेट डेस्क. गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने क्वांटम फिजिक्स सबजेक्ट में जीरो नंबर लाने वाली एक महिला की जमकर तारीफ की है। दअसलल, दरअसल सराफिना नेंस नाम की महिला ने क्वांटम फिजिक्स परीक्षा में 0 नंबर मिलने की बात ट्वीट की थी। जिस पर पिचाई ने रिट्वीट करते हुए लिखा 'Well said and so inspiring!'.

सराफिना नेंस का ट्वीट

"मैं अपने प्रोफेसर से इस डर के साथ मिली थी कि मुझे अपना मुख्य विषय बदलना होगा और फिजिक्स को अलविदा कहना होगा। आज, मैं एक शीर्ष स्तरीय एस्ट्रोफिजिक्स पीएचडी प्रोग्राम का हिस्सा हूं और 2 पेपर प्रकाशित कर चुकी हूं। STEM सभी के लिए कठिन है- ग्रेड का मतलब यह नहीं है कि आप इसे करने में सक्षम नहीं है।"

4 years ago I got a 0 on a quantum physics exam. i met with my professor fearing i needed to change my major & quit physics. today, i’m in a top tier astrophysics Ph.D program & published 2 papers.



STEM is hard for everyone—grades don’t mean you’re not good enough to do it.