Dainik Bhaskar Mar 04, 2020, 12:02 PM IST

गैजेट डेस्क. गूगल ने अपने I/O डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2020 को रद्द कर दिया है। कंपनी ने ये फैसला कोरोनावायरस के चलते लिया है। इस बार सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में स्थित गूगलप्लेक्स में 12 से 14 मई, 2020 तक होना थी। कंपनी का कहना है कि वो अपने डेवलपर्स को जोड़ने के लिए अन्य तरीका ढूंढ रही है।

गूगल ने एक स्टेटमेंट में कहा कि कोरोनावायरस (COVID-19) को देखते हुए इस बार हमने कैलीफोर्निया स्थित शोरलाइन एम्फीथिएटर में होने वाले फिजिकल इवेंट को रद्द कर दिया है। साथ ही उसने ट्वीट किया कि ये हमारे लिए काफी निराशजनक बात है कि हम अपनी डेवलपर्स कम्युनिटी के साथ मिल नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है।

A #GoogleIO update.



Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2)