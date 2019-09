कुछ समय पहले कंपनी ने ट्वीट के जरिए कंफर्म किया था कि इसे 55 इंच डिस्प्ले साइज में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसे 43 इंच से 75 इंच तक के साइज में लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी के सीईओ लाउ ने यह भी हिंट दिया है कि टीवी में 5जी कनेक्टिविटी, एआई, वीआर और एआर जैसे फीचर्स भी मिलेंगे।

Upgrade to an unparalleled viewing experience with a 55" QLED display on the OnePlus TV 📺



Get notified - https://t.co/LTDvaPHwH0 pic.twitter.com/Wyg4aONW9W