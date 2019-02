गैजेट डेस्क. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया है कि गूगल पर 'बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड' सर्च करने पर पाकिस्तान के झंडे की फोटो आ रही है। ट्विटर पर इसको लेकर #besttoiletpaperintheworld भी ट्रेंड कर रहा है।लोग सर्च रिजल्ट के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी गूगल पर 'इडियट' सर्च करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की फोटो सामने आती थी। वहीं, गूगल भिखारी शब्द सर्च करने पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की फोटो सामने ला देता था।

Just search on google

As best toilet paper in the world#besttoiletpaperintheworld@RadioPakistan pic.twitter.com/bLjtSWW3rn