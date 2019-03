गैजेट डेस्क. हैकर्स ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट (www.bjp.org) हैक कर लिया है। साइट हैक करके हैकर्स ने उस पर प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी का मजाक उड़ाता एक मीम्स लगा दिया। हैकिंग की जानकारी होने पर कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी दिव्य स्पंदना ने ट्वीट करके लोगों से बीजेपी की वेबसाइट देखने को कहा।

Bhaiya aur Bhehno if you’re not looking at the BJP website right now- you’re missing out