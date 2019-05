Dainik Bhaskar May 31, 2019, 12:03 PM IST

गैजेट डेस्क. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आगाज 30 मई से हो चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 14 जुलाई होगा। वर्ल्ड कप के मैचों का लाइव प्रसारण हॉटस्टार, जियोटीवी, टाटा स्काई जैसे ऐप पर किया जा रहा है। इनमें कुछ ऐप्स पर यूजर को पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तानी दर्शक इन मैचों को कम्प्यूटर और लैपटॉप पर स्पोर्ट्ससाला वेबसाइट की मदद से फ्री में लाइव देख रहे हैं। बता दें कि आज वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दोपहर 3 बजे से मैच खेला जाएगा।

वेबसाइट पर यहां चल रहे लाइव मैच

वर्ल्ड कप के मैच लाइव देखने के लिए सबसे पहले sportsala.com पर जाना होगा।

यहां लाइव स्कोर, शेड्यूल, चैनल्स, क्रिकटाइम, प्रिडिक्शन, क्रिकेट न्यू जैसी कैटेगरी दी हैं।

आपको यहां CWC19 टीवी चैनल्स कैटेगरी को सिलेक्ट करना है।

अब जो विंडो ओपन होगी उसमें नीचे की तरफ तरफ वीडियो विंडो होगी, उस पर क्लिक करें।

यहां PTV स्पोर्ट्स चैनल शुरू हो जाएगा। ये पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन का चैनल है।

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचों का लाइव प्रसारण इस चैनल पर भी किया जा रहा है।

इंग्लैंड-दक्षिण अफ्रीका मैच का लाइव टेलिकास्ट किया

इस वेबसाइट पर 30 जून को इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए ओपनिंग मैच का लाइव प्रसारण किया गया था। लाइव मैच से इसका प्रसारण करीब 15 सेकंड डिले रहता है। वेबसाइट पर वीडियो क्वालिटी और स्ट्रीमिंग की स्पीड बेहतर है, जिसके चलते अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है।

लॉगइन या किसी अकाउंट की जरूरत नहीं

इस वेबसाइट पर आपको किसी तरह का अकाउंट बनाने या लॉगइन करने की जरूरत नहीं है। यानी आपके कमप्यूटर या लैटपॉप पर इंटरनेट होना चाहिए, जिसके बाद आप डायरेक्ट मैच का मजा ले सकते हैं। हालांकि, ये वेबसाइट मोबाइल पर काम नहीं करती।

वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम के मुकाबले

5 जून : भारत Vs दक्षिण अफ्रीका

9 जून : भारत Vs ऑस्ट्रेलिया

13 जून : भारत Vs न्यूजीलैंड

16 जून : भारत Vs पाकिस्तान

22 जून : भारत Vs अफगानिस्तान

27 जून : भारत Vs वेस्टइंडीज

30 जून : भारत Vs इंग्लैंड

2 जुलाई : भारत Vs बांग्लादेश

6 जुलाई : भारत Vs श्रीलंका