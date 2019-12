Dainik Bhaskar Dec 06, 2019, 02:04 PM IST

गैजेट डेस्क. कश्मीर के वॉट्सऐप यूजर्स के अकाउंट डिएक्टिवेट होने लगे हैं। ऐसे में यूजर्स अकाउंट डिएक्टिवेट होने के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। यूजर्स सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं कि उनका अकाउंट डिएक्टिवेट हो रहा है और ग्रुप में शामिल यूजर्स ऑटोमैटिक लेफ्ट हो रहे हैं। बजफीड की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में कुछ महीनों से मोबाइल सर्विस बंद थी। जिसके चलते लोगों के वॉट्सऐप अकाउंट डिलीट हो रहे हैं।

ट्विटर पर लोगों ने शेयर किए स्क्रीनशॉट

4 months of inactivity, WhatsApp accounts from Kashmir are getting deleted. Weird to see individuals you haven't spoken for all these months 'leave' WA groups whereas in reality an important part of their digital imprint - images, videos, texts & memories attached - vanishing.

We formed this WhatsApp group of school friends, hoping that this Autumn we all reunite in #Kashmir & remince old days.

However since four months (August 5), those living in the valley are automatically being removed from the group, as they fail to update the App with NO internet pic.twitter.com/yMVLV1mZWp