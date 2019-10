Dainik Bhaskar Oct 14, 2019, 02:11 PM IST

गैजेट डेस्क. इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2019 इवेंट की शुरुआत आज से दिल्ली में हो चुकी है। 3 दिन तक चलने वाल ये इवेंट 16 अक्टूबर को खत्म होगा। इवेंट की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्यौगिकी और कानून एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने की। ये तीसरा मौका है जब देश में इस इवेंट का आयोजन हो रहा है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट भी है। इवेंट में शामिल होने के लिए दुनियाभर से कंपनियां आई हैं। इवेंट लॉन्चिंग के वक्त रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार द्वारा कुछ कंपनियों को 5G ट्रायल की परमिशन दी जा चुकी है।

इवेंट की थीम को 8 हिस्सों में बांटा

इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट की थीम 'Imagine: a new CONNECTED world; Intelligent.Immersive.Inventive' पर रखी गई है। इस थीम को 9 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। जिनमें ऑग्युमेन्टेड एनालिटिक्स, ऑटोनोमस थिंग्स, फ्यूचर लॉजिस्टिक्स, इमर्सिव वर्ल्ड, इंटेलिजेंट एज, इन्वेन्टिव यूनिकॉर्न, एमहेल्थ, प्राइवेसी एंड एथिक्स और स्मार्ट स्पेसेज शामिल हैं। बता दें कि इवेंट में 40 से अधिक देशों और 300 से अधिक प्रदर्शक और 250 से अधिक प्रवक्ता शामिल हुए हैं। वहीं, 3 दिन के दौरान इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं।

रवि शंकर प्रसाद ने ये कहा

इवेंट में मंत्री रविशंक प्रसाद ने कहा कि 2014 में देश में फोन निर्माण की 2 कंपनियां थी, जो अब 268 तक पहुंच गई हैं। भारत में अभी 1.18 अरब फोन यूजर्स और 63 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। इसके अलावा 1.24 अरब लोगों के पास आधार है। देश के गांवो ने जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है वो उनके लिए काफी आश्वस्त करने वाला है।

"5g is the order of the day. We have given trial and experimental permission to some companies." Shri Ravi Shankar Prasad @rsprasad #IMC2019 #ShotOnHonor pic.twitter.com/zIBu3fVi7x