Dainik Bhaskar Aug 04, 2019, 04:20 PM IST

गैजेट डेस्क. भारतीय रेलवे अब यात्रियों को फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा मुहैया कराने जा रहा है। इसका मकसद यात्रियों की यात्रा को और अधिक रोमांचक बनाना है। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिर्फ कुछ ही स्टेशनों पर शुरू किया जाएगा। इस सर्विस के तहत यात्री हाई क्वालिटी में मूवी, टीवी सीरियल, न्यूज अपने मोबाइल या टैबलेट पर देख सकेंगे, यह पूरी तरह शुल्क रहेगी। सबसे खास बात यात्री इस सर्विस का इस्तेमाल स्टेशन के साथ साथ चलती ट्रेन में भी कर पाएंगे।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए लोगों को जानकारी दी और कहा कि- यात्रियों को यह पसंद आएगा, जल्द ही यात्री अपनी पसंदीदा मूवी और टीवी सीरियल का मजा स्टेशन पर या चलती ट्रेन में ले सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे ने अपने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए रेलटेल से हाथ मिलाया है जो पहले भी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को फ्री वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराती आ रही है। इस प्रोजेक्ट की अन्य जानकारियों के बारे में फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

पीयूष गोयल का ट्वीट

Passengers will love this!



Soon, stream your favourite movies, shows and music on trains and stations.https://t.co/AsmKaglyKZ