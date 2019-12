Dainik Bhaskar Dec 19, 2019, 11:46 AM IST

गैजेट डेस्क. फोटो मैसेजिंग ऐप इंस्टाग्राम पिछले कुछ समय से अपने नए लेआउट फीचर पर काम कर रही थी। बुधवार को कंपनी के सीईओ एडम मोसेरी ने आधिकारिक तौर से नए फीचर को जारी किया। मोसेरी ने ट्वीट के जरिए यूजर्स को बताया कि इंस्टग्राम स्टोरीज के इस नए फीचर का नाम 'लेआउट' है। इसके मदद में यूजर अपनी स्टोरी में एक बार में 6 तस्वीरें पोस्ट कर सकेंगे। इस फीचर का अनाउंस करते हुए मोसेरी ने चार ग्रिड लेआउट में खुद की तस्वीरें भी शेयर कीं। कंपनी ने नए लेआउट फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है, अगले हफ्ते तक यह सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

एडम मोसेरी का ट्वीट

मोसेरी के ट्वीट की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लेआउट फीचर के जरिए अपलोड की गई तस्वीरों में यूजर अपनी हर फोटो में अलग-अलग तरह के फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकेगा।

As of today Layout is now a format in the main Instagram camera, check it out! pic.twitter.com/zCJ8pvpIrO

इसके अलावा इंस्टाग्राम ने एक अन्य ट्वीट में बताया गया कि नए लेआउट फीचर में अलग-अलग तरह के ग्रिड सिलेक्ट करने की भी सुविधा मिलेगी। इसमें दो ग्रिड इमेज लेआउट से लेकर 6 ग्रिड इमेज लेआउट तक शामिल हैं। जिसके मुताबिक, यूजर इंस्टाग्राम स्टोरी में एक बार में 6 फोटो तक अपलोड कर सकेंगे।

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸



With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO