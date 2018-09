Danik Bhaskar Sep 26, 2018, 06:33 PM IST

गैजेट डेस्क। अमेरिकी टेक कंपनी एपल ने iPhone SE, iPhone X, iPhone 6 और iPhone 6 Plus का भारत सहित सभी देशों में प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी अगले साल तक iPhone 7 , iPhone 7 Plus, iPhone 8 और iPhone 8 Plus का भी प्रोडक्शन बंद कर देगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एपल अब अपने सारे स्मार्टफोन में होम बटन को हटा कर फुल स्क्रीन देने जा रहा है।



एपल ने अपना फुल डिस्प्ले वाला सबसे पहला फोन iPhone X पिछले साल लॉन्च किया था। जिसके बाद इस साल भी कंपनी ने तीन नए फोन- iPhone XS, XS Max और XR को फुल स्क्रीन के साथ ही लॉन्च किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब कंपनी अपने सभी फोन को फुल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ लॉन्च करेगी, लिहाजा पुराने मॉडल्स को बंद कर दिया जाएगा।