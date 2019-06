गैजेट डेस्क. नोकिया X71 के इंटरनेशनल वैरिएंट के तौर पर लोकप्रिय नोकिया 6.2 भारत में 6 जून को लॉन्च हो सकता है। शनिवार को कंपनी ने एक टीजर जारी किया जिसमें बताया गया कि नोकिया 6 जून को ग्लोबल इवेंट करने जा रही है। हालांकि टीजर में इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इवेंट कहां और कब किया जाएगा और इसमें क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इवेंट में नोकिया 6.2 की लॉन्चिंग हो सकती है। कंपनी द्वारा इसी दिन दिल्ली में भी एक इवेंट आयोजित किया जा रहा है।

कंपनी ने ट्वीट से दी जानकारी

नोकिया के ट्वीट से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नोकिया 6.2 की भारत में कीमत 20 हजार रुपए के लगभग होगी। यह ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुए नोकिया 6.1 की कीमत के बराबर है। हालांकि नोकिया 6.1 की भारतीय बाजार में कीमत 16,999 रुपए है। उम्मीद की जा रही है कि नोकिया 6.2 को भी इसी सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक नोकिया 6.2 को ताइवान में लॉन्च हुए नोकिया X71 के ग्लोबल वैरिएंट के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है।

See things in a new light on 06 June 2019. 😎 Stay tuned to #GetAhead in life. pic.twitter.com/Jy01t9Zyp5