गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी श्याओमी का मी बैंड 4 यूजर्स को पसंद आ रहा है। कंपनी ने बताया कि 8 दिन में इसकी ग्लोबल सेल 1 मिलियन यानी 10 लाख यूनिट को क्रॉस कर चुकी है। कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर डोनावन सुंग ने ट्वीट करके इसकी जानकारी शेयर की है। इस बैंड की शुरुआती कीमत 169 चीनी युआन (करीब 1,700 रुपए) है। यह स्टैंडर्ड एडिशन की कीमत है।

Sharing some great news with our global Mi Fans. 😎



Our #MiSmartBand4 global shipment volumes crossed 1M units after just 8 days. This is the fastest we've reached this milestone in the history of #MiBand. 🚀🚀



Thank you to all our Mi Fans! ❤️#Xiaomi pic.twitter.com/1H7hAGb0ag