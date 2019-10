ट्वीट के मुताबिक फोन में 108MP का पेंटा कैमरा सेटअप दिया गया है

Mi CC9 प्रो में भी मिल सकता है 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा

Dainik Bhaskar Oct 29, 2019, 11:39 AM IST

गैजेट डेस्क. चीनी स्मार्टफोन कंपनी श्याओमी का फोकस अब कैमरा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बीते दिनों कंपनी ने अपनी नोट 8 सीरीज लॉन्च की थी। अब इस सीरीज का नया स्मार्टफोन नोट 10 लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके प्रो वर्जन थाईलैंड में सर्टिफाइड हुआ है। कंपनी ने इसका टीजर भी जारी कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस चीन के बाहर भी लॉन्च किया जाएगा।

दुनिया का पहला पेंटा कैमरा वाला स्मार्टफोन

कंपनी ने ट्वीट करके इस फोन के बारे में जानकारी शेयर की है। ट्वीट के मुताबिक फोन में 108MP का पेंटा कैमरा सेटअप दिया गया है। यानी इस तरह का ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन भी होगा। ट्वीट में 5 रिंग नजर आ रही हैं, जो कैमरा लेंस को दर्शाती हैं। ट्वीट में कंपनी ने लिखा, "Introducing the world's FIRST 108MP Penta Camera. A new era of smartphone cameras begins now! #MiNote10 #DareToDiscover"

Introducing the world's FIRST 108MP Penta Camera. A new era of smartphone cameras begins now! #MiNote10 #DareToDiscover pic.twitter.com/XTWHK0BeVL — Xiaomi #WorldsFirst108MPCam (@Xiaomi) October 28, 2019

Mi CC9 प्रो में भी मिलेगा 108MP कैमरा

श्याओमी 5 नवंबर को Mi CC9 प्रो लॉन्च कर सकती है। इस फोन में भी 108 मेगापिक्सल ISOCELL ब्राइट HMX रियर कैमरा दिया है। कंपनी ने जो पोस्टर शेयर किया है उसके मुताबिक इसमें 5 रियर कैमरे दिए गए हैं। ये सभी वर्टिकल सेटअप किए गए हैं। फोन की फोटो को बेहतर बनाने के लिए दो डुअल LED फ्लैश दिए हैं।