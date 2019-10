Dainik Bhaskar Oct 18, 2019, 04:07 PM IST

गैजेट डेस्क. लेनोवो मोटोरोला के 15 साल पहले हिट हुए रेजर स्मार्टफोन को फिर से मार्केट में लाने जा रही है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्मार्टफोन को कंपनी कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस में 13 नवंबर को लॉन्च कर सकती है। इस स्मार्टफोन की खास बात ये है कि ये फोल्डेबल स्क्रीन के साथ आएगा। इस फोन से मोटो मार्केट में अपनी जड़ें फिर से जमाना चाहती है। वहीं, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड और हुवावे मेट एक्स जैसे फोन के भी कॉम्पटिशन देना चाहती है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस फोन की लॉन्चिंग को लेकर मीडिया इनविटेशन भी तैयार कर चुकी है। इस इनविटेशन में फोन का साइड पार्ट नजर आ रहा है, जो मोटोरोला रेजर 2019 के जैसा है। इस इनविटेशन पर 'An original unlike any other' नोट लिखा है। साथ ही, नीचे की तरफ 11.13.19 की तारीख लिखी है।

बता दें कि कंपनी ने 2004 में मोटोरोला रेजर को लॉन्च किया था। उस समय इस फोन में छोटी सी डिस्प्ले और फिजिकल डायल पैड था। इसका डिजाइन 15 साल पहले लॉन्च हुए रेजर से इंस्पायर्ड है, लेकिन अब इसमें फोल्डेबल स्क्रीन देखने को मिलेगी।

दिसंबर 2017 में पेटेंट फाइल करा चुकी हैं कंपनी