Dec 13, 2018

गैजेट डेस्क. नासा के इनसाइट स्पेसक्राफ्ट ने अपने रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल कर मंगल पर पहली सेल्फी ली है। यह तस्वीर 11 तस्वीरों का समूह है। इनमें इनसाइट का डेक, सोलर पैनल और वैज्ञानिक उपकरण दिख रहे हैं। नासा का कहना है कि क्यूरियोसिटी रोवर भी इसी तरह से तस्वीरें खींचता था। इन्हें बाद में जोड़ा जाता था।

First #selfie! I’m feeling healthy, energized and whole. This is me on #Mars. https://t.co/JJzFgSgh9q pic.twitter.com/wSN2OycHNO