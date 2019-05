गैजेट डेस्क. एचएमडी ग्लोबल अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन नोकिया 4.2 को 7 मई को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में कंपनी ने नोकिया मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वीडियो टीजर जारी जिसमें फोन की लॉन्चिंग के बारे में जानकारी दी गई। ऑफिशियल टीजर में पावर बटन विद एलईडी नोटिफिकेशन लाइट और डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन को दिखाया गया है। नोकिया 4.2 और नोकिया 3.2 दोनों ही स्मार्टफोन ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC) 2019 में अपना ग्लोबल डेब्यू किया था। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि एचएमडी ग्लोबल भारत में नोकिया 3.2 को भी नोकिया 4.2 के साथ लॉन्च करेगा या नहीं।

शुक्रवार को जारी हुए 14 मिनट के वीडियो टीजर में दिखाई जा रही तारीख से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉन्चिंग डेट 7 मई तय की गई है।



