गैजेट डेस्क. नोकिया के राइट्स वाली फिनलैंड की कंपनी HMD ग्लोबल ने ट्वीट किया है कि भारत में नोकिया 9 प्योरव्यू का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। कंपनी ने ट्वीट करते हुए कन्फर्म किया है कि इस स्मार्टफोन को भारत में जल्द लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने इसकी तारीख नहीं बताई। बता दें कि इस स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल के 5 रियर कैमरा दिए हैं।

नोकिया का ट्वीट

कंपनी ने 24 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें इस फोन के कैमरा का पावर दिखाया गया है। कंपनी ने कई सारे फोटोज को कम्पाइल करके दिखाया है। जिसमें फास्ट फोकस के साथ फोटो की क्वालिटी भी दिख रही है।

Explore much more than meets the eye with the power of 5. Ultimate focal length control on the Nokia 9 PureView. Coming soon. #ExploreEveryDetail pic.twitter.com/l9RUWaGpH1