गैजेट डेस्क. कंपनी अपने फ्लैगशिप फोन में कई लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स देती है, जिसके एवज में ग्राहकों से मोटी रकम भी वसूली जाती है। लेकिन इन फीचर्स पर भी अब पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। हाल ही में नोकिया 9 प्योर व्यू स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर को च्विंगम के पैकेट से अनलॉक करने का मामला सामने आया है। सेफ्टी फीचर्स में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर ऐसे दो मुख्य सेफ्टी फीचर है, जो आज के समय में लगभग हर फोन निर्माता कंपनियां अपने स्मार्टफोन में दे रही है।

ट्विटर पर जारी किया वीडियो

हाल ही में डिकोडेट पिक्सल नाम के यूजर ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने बताया कि नोकिया के फ्लैगशिप स्मार्टफोन नोकिया 9 प्योर व्यू के फिंगरप्रिंट अनलॉक को च्विंगम के पैकेट, सिक्के और ग्लोव्स जैसी चीजों से अनलॉक किया जा सकता है। उसने यह भी बताया कि अन्य यूजर के फिंगरप्रिंट से भी फोन अनलॉक हो जाता है। जिसके बाद इस महंगे स्मार्टफोन के सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

Here is my Nokia 9 Fingerprint sensor issue, phone can be unlocked using a chewing gum packet or someone else's finger. Even unlocked with a coin or leather gloves. Please do help me get my Nokia 9 sorted. pic.twitter.com/Thce3nB2fr