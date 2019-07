Dainik Bhaskar Jul 09, 2019, 02:00 PM IST

गैजेट डेस्क. एचएमडी ग्लोबल अपने नए नोकिया फोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा देने जा रही है। हाल ही में डेयरडेविल कोडनेम वाले नोकिया स्मार्टफोन की तस्वीरें लीक हुई जिसमें सर्कुलर मोड्यूल वाले ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप को देखा जा सकता है। इसके अलावा फोन में ग्लोसी फिनिश वाला रियर पैनल और फिंगरप्रिंट सेंसर की झलक भी देखने को मिलती है। फोन के डिस्प्ले पर वॉटरड्रॉप नॉच है। रिपोर्ट के मुताबिक नोकिया के अपकमिंग फोन में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी और वाइड एंगल कैमरा भी होगा। फोन में स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है, उम्मीद की जा रही है कि यह नोकिया 5.1 के नाम से लॉन्च हो सकता है।

नोकिया डेयरडेविल की लीक तस्वीरें चीनी साइट बायडू पर स्पॉट की गई। जहां से सर्कुलर कैमरा सेटअप वाले नोकिया फोन के बारे में जानकारी दी गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैमरे की ठीक नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। जबकि सॉफ्टवेयर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें स्टॉक एंड्रॉयड हो सकता है। लीक हुई अन्य तस्वीरों में देखा जा सकता है कि फोन में स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, 1080*2340 पिक्सल रेजोल्यूशन और 410 पिक्सल/इंच की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 3500 एमएएच की बैटरी है लेकिन इसके फास्ट चार्जिंग के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है।

इसके अलावा नोकिया एन्यू ने लीक हुई तस्वीरों के बारे में ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि नोकिया डेयरडेविल, नोकिया 5.2 के नाम से लॉन्च हो सकता है। लेकिन इसकी लॉन्चिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

एक अन्य ट्वीट में जानकारी दी गई कि नोकिया 5.2 में जेसिस ऑप्टिक्स, प्योरडिस्प्ले स्क्रीन टेक्नोलॉजी, OZO ऑडियो फीचर से लैस हो सकता है।

HMD was planning to add Zeiss, PureDisplay and OZO Audio to Nokia 5.2. So far, everything fits. Therefore, last year's Nokia 5.1 was replaced by the new Nokia 4 - Nokia 5.2 moves to a more expensive segment.#nokia5 #nokiamobile #hmd #nokia #nokia4