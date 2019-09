Dainik Bhaskar Sep 17, 2019, 12:22 PM IST

गैजेट डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 69 साल के हो गए। उनके जन्मदिन से एक दिन पहले नमो (NaMo) ऐप को नए अवतार में लॉन्च किया गया। अब इस ऐप पर पहले से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, इस पर पहले से ज्यादा ट्रैफिक आने की संभावना है। ऐप में किए गए बदलाव को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। मोदी ने बताया कि अब इस ऐप को ज्यादा आसान और तेज बन दिया गया है।

पीएम मोदी का ट्वीट

मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, कि नमो ऐप को नया अपडेट मिला है! यह ऐप पहले से अधिक तेज और आसान बनाया गया है। आसान तरीके से विशेष कंटेंट को एक्सेस किया जा सकता है। इसमे कई सारी और खास चीजें हैं। हमारी बातचीत को और बेहतर बनाने के लिए नए वर्जन को अपनाएं।

NaMo App gets a new update!



It is faster and sleeker, enables easier access to exclusive content and has new features for an immersive experience.



Let us deepen our interaction. Get the new version of the App! https://t.co/TYuxNNJfIf pic.twitter.com/1UAj9ciIas