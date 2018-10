Danik Bhaskar Oct 03, 2018, 03:03 PM IST

गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी OnePlus इसी महीने 17 अक्टूबर को अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 6T लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इससे पहले एक टीवी एड जारी किया था और बुधवार को एक फोटो टीजर जारी किया है, जिसमें OnePlus 6 और 6T को साथ दिखाया गया है। इस टीजर में दोनों स्मार्टफोन के बीच कुछ खास अंतर नहीं दिख रहा है।

An inspired form, endlessly refined. Experience a more natural way to unlock with the #OnePlus6T pic.twitter.com/vrJF0fuqE5