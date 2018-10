गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी OnePlus ने अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 6T की लॉन्चिंग डेट का खुलासा कर दिया है। कंपनी के मुताबिक, 30 अक्टूबर को ये फोन भारत में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही इसी दिन न्यूयॉर्क में भी एक इवेंट में कंपनी इस फोन को लॉन्च करेगी। इस फोन को भारत में 8:30 बजे नई दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा।

The #OnePlus6T is coming. Unlock The Speed on October 30. https://t.co/LuPoTr8ZyF pic.twitter.com/s8OfmZuXdX