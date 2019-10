Dainik Bhaskar Oct 07, 2019, 12:05 PM IST

गैजेट डेस्क. चीनी स्मार्टफोन कंपनी वनप्लस भारत में वनप्लस 7T सीरीज को बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी ने ट्वीट के जरिए इसकी जनकारी दी। ट्वीट के मुताबिक 10 अक्टूबर को वनप्लस 7T सीरीज में नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इवेंट में वनप्लस 7T प्रो स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग डेट टीज करना शुरू कर दिया है। हाल में कंपनी ने वनप्लस टीवी और वनप्लस 7T स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च किया।

ट्वीट के मुताबिक वनप्लस 10 अक्टूबर को वनप्लस 7T सीरीज का लॉन्चिंग इवेंट होस्ट करने जा रही है। कंपनी ने पहले कंफर्म चुकी थी कि इवेंट लंदन में होस्ट किया जाएगा लेकिन ट्वीट वनप्लस इंडिया हैंडल से किए गए ट्वीट से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फोन को उसी दिन भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जाएगा। ट्वीट के साथ कंपनी ने वनप्लस 7T सीरीज स्मार्टफोन का बैनर भी लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी वनप्लस 7T प्रो के दो नए कलर वैरिएंट (रेड और वायलेट) भी लॉन्च करेगी। कंपनी फोन को कुल चार नए कलर वैरिएंट में लॉन्च करेगी, जिसमें नेबुला ब्लू और आलमंड भी शामिल है। इसे पहले भी वनप्लस 7 सीरीज के फोन में देखा जा चुका है।

Thought we were done? Oh we're just getting started. Watch out for something special | Oct 10 🤩



Get notified on https://t.co/V7hq4ZjFIt - https://t.co/mFNfvH7GTi pic.twitter.com/hJizQmyhvm