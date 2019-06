Dainik Bhaskar Jun 24, 2019, 12:09 PM IST

गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी वनप्लस जल्द ही अपनी स्मार्ट टीवी को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है। वनप्लस ने पिछले साल हुए एक इवेंट में इस बात की जानकारी दी थी कि कंपनी स्मार्ट टीवी पर काम कर रही है। कंपनी ने फिलहाल इसके फीचर्स के बारे मे कोई जानकारी नहीं दी है। भारत में वनप्लस की स्मार्ट टीवी की कीमत कितनी होगी इसकी जानकारी तो लॉन्चिंग के समय ही सामने आ पाएगी, लेकिन कंपनी ने इस और इशारा किया है कि इसमें प्रीमियम फीचर्स होंगे।

हाल ही में टिपस्टर इशान अग्रवाल ने ट्विटर पर जानकारी दी कि वनप्लस जल्द ही अपनी स्मार्ट टीवी को भारत में लॉन्च कर सकता है।

Have some good news for you all: The OnePlus TV is not very far away, at least according to one source. The launch might be soon, so stay tuned. I have very high expectations from it, what about you? #OnePlus #OnePlusTV 😀 pic.twitter.com/qzCJnfozi4