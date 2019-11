Dainik Bhaskar Nov 30, 2019, 02:02 PM IST

गैजेट डेस्क. ओप्पो ने A9 2020 का नया वनीला मिंट एडिशन भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। हालांकि, कंपनी ने इसकी कीमत और उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है। इस फोन को कंपनी ने सितंबर में लॉन्च किया था। तब इसे मरीन ग्रीन और स्पेस पर्पल कलर में लॉन्च किया गया था। बता दें कि फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ 5000mAh की बैटरी और ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर दिया है। वनीला मिंट वैरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज में मिलेगा।

कंपनी का ट्वीट

From powerful features to elegant style, the #TheNewExpert has it all! Make way for the New Vanilla Mint Edition of the #OPPOA92020 with Qualcomm Snapdragon 665 Processor, massive 5000mAh battery, 8GB RAM and 128GB ROM. pic.twitter.com/TYAC8fkRhL