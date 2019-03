गैजेट डेस्क. चीनी कंपनी ओप्पो नए ऑपरेटिंग सिस्टम कलरओएस 6 को अप्रैल में रेनो सीरीज स्मार्टफोन के साथ लॉन्च करेगी। ओप्पो ने नवंबर 2018 में नए ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर लिया था, जिसपर लंबे समय से टेस्टिंग की जा रही है। नए ऑपरेटिंग सिस्टम में नया यूजर इंटरफेस डिजाइन, गेम बूस्ट 2.0 के साथ रिमोट गार्ड जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे।

