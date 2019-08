गैजेट डेस्क. चीनी स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो भारत में अपनी पॉपुलर रेनो सीरीज को बढ़ाने जा रही है। कंपनी 28 अगस्त को ओप्पो रेनो 2 लॉन्च करेगी। खास बात यह है कि इसे अन्य किसी मार्केट की बजाए भारत में पहले लॉन्च किया जा रहा है। नए रेनो 2 स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप होगा जिसमें 20x जूम के अलावा आईकॉनिक फिन शार्क पॉप-अप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक रेनो 2 सीरीज में दो स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं जिसमें ओप्पो रेनो 2 और रेनो 20X जूम हो सकता है। रेनो 2 में 6.43 इंच की एमोलेड और फुल व्यू डिस्प्ले मिल सकती है साथ ही इसमें 4065 एमएएच की बैटरी और VOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

कंपनी का ऑफिशियल ट्वीट

Introducing #OPPOReno2 #Quadcam with #20xZoom. Coming first to India on 28.08.2019 pic.twitter.com/ySwRdeoXLa