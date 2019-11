Dainik Bhaskar Nov 26, 2019, 06:34 PM IST

गैजेट डेस्क. आईटी और टेलीकॉम मंत्री रवि शंकर प्रसाद में सोमवार को भारत में असेंबल हुए आईफोन एक्सआर के साथ ट्विटर पर फोटो शेयर किया। ट्वीट में प्रसाद ने कहा कि ' जैसे की वादा किया गया था, आईफोन एक्सआर पाते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसपर डिजाइन बाय एपल कैलीफोर्निया और असेंबल्ड इन इंडिया लिखा है, उम्मीद करता हूं कि एपल भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आगे और बढ़ाएगी।

एपल के सीईओ टिम कुक का कहना है कि भारत हमारे लिए लंबे समय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार रहा है। कंपनी जल्द ही भारत में अपने रिटेल स्टोर्स खोलेगी साथ ही हाई-एंड स्मार्टफोन्स की भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेगी। कंपनी ने आईफोन एक्सआर को पिछले साल ग्लोबली लॉन्च किया था। भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग एपल सप्लायर फॉक्सकॉन के चेन्नई स्थित प्लांट में किया जाता है। वहीं आईफोन 7 और आईफोन 6S की असेंबलिंग बेंगलुरु स्थित विस्ट्रॉन प्लांट में की जाती है।

इससे पहले प्रसाद ने कहा कि एपल जिसने घरेलू और अन्य बाजारों के लिए आईफोन का उत्पादन शुरू कर दिया है ने भारत में कई आईफोन मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है, इसमें आईफोन एक्सआर भी शामिल है।

रवि शंकर प्रसाद का ऑफिशियल ट्वीट

As promised, delighted to receive an iPhone XR, which reads “Designed by Apple in California and Assembled in India”. I expect further expansion of manufacturing in India by #Apple. pic.twitter.com/02QE0f3wS8